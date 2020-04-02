СПЧ попросил на год полностью запретить сжигание травы в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека предлагает правительству РФ ввести полный мораторий на сжигание травы.

"СПЧ предлагает ввести полный мораторий на любые сжигания травы, чтобы не допустить масштабных лесных пожаров, которые могут быть особенно сильными в этом году из-за теплой зимы и могут привести к чувствительным для населения потерям", - говорится в заявлении пресс-службы СПЧ в четверг.

Особая необходимость такого моратория, по мнению комиссии по экологическим правам СПЧ, вызвана текущей эпидемиологической обстановкой.

В условиях наблюдаемой экономической нестабильности и потери доходов у части населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, масштабные лесные пожары могут привести к сильным задымлениям, и как следствие - к ухудшению здоровья у людей пожилого возраста, а также у страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, отмечается в заявлении.

В связи с этим СПЧ обратился в правительство с просьбой обратить особое внимание на имеющиеся риски в области экологии и лесной охраны и принять ряд профилактических мер по недопущению чрезвычайных ситуаций.

В числе мер, которые предлагают правозащитники: немедленно запретить любые выжигания травы, в том числе так называемые профилактические выжигания. До весны 2021 года необходим полный мораторий на такие выжигания, считают в СПЧ. Эта мера может серьёзно снизить риск возникновения пожаров, особенно на Дальнем Востоке.

Также они предлагают установить ответственность за проведение профилактических выжиганий с нарушениями, установить особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.