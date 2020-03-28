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В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

При тушении пожара погиб один человек

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров
Пожар на Левом берегу в Ростове-на-Дону
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пожарный погиб во время ликвидации крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщалось, в субботу днем на Левом берегу Дона загорелся камыш, пожар охватил площадь в 25 гектаров. В тушении пожара участвуют 140 человек, задействованы 50 единиц техники, вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Работа осложняется сильным ветром. Угрозы зданиям нет.

Ростов-на-Дону

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