Глава Коми подал в отставку

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава республики Коми Сергей Гапликов заявил, что уходит в отставку.

"Я принял решение сложить с себя полномочия главы республики Коми", - сказал Гапликов в видеообращении, размещенном в четверг на своей странице во "Вконтакте".

Он отметил, что направил соответствующее обращение президенту РФ.

"Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным", - отметил Гапликов.

"Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона", - сказал Гапликов.

Он также поблагодарил жителей республики за поддержку, совместную работу, прямоту и требовательность.

Гапликов возглавил Республику Коми с 2015 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его на должность временно исполняющего обязанности главы региона вместо Вячеслава Гайзера, который был приговорен к 11 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. В 2016-м году Гапликов был избран губернатором Коми.