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Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в четверг.

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

"Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион, к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке", - привели в пресс-службе слова Орлова.

Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Орлова. Врио главы региона назначен Александр Цыбульский - он ушел с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.

Архангельская область Игорь Орлов

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