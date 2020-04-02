Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в четверг.

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".

"Мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область, наш регион, к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке", - привели в пресс-службе слова Орлова.

Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Орлова. Врио главы региона назначен Александр Цыбульский - он ушел с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию.