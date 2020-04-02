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Цены на имбирь в РФ выросли в три раза на фоне роста спроса из-за коронавируса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на имбирь и лимоны в России выросли на фоне роста спроса.

По данным аналитиков ОФД "Такском", еще 27 марта средняя цена на корень имбиря составляла 518,7 рубля за килограмм, а к 31 марта она выросла почти в три раза, до 1 тыс. 525,72 рубля за килограмм. На 1 марта цена составляла 340,25 рубля за килограмм.

В целом в марте средняя цена килограмма корня имбиря составила 466,5 рубля за килограмм, это на 30,8% выше, чем в марте прошлого года. Продажи имбиря выросли на 35% по сравнению с прошлогодним показателем.

Продажи лимонов в марте выросли на 37%, но цены на него повышались умереннее.

Средняя цена на лимоны в марте составила 102 рубля за килограмм, что на 17,64% выше, чем годом ранее. 31 марта средняя цена на лимоны составила 128,66 рубля за килограмм по сравнению с 91,33 рубля за килограмм на 1 марта.

"Вероятно, что цены на имбирь и лимон за последние две недели марта существенно выросли из-за слухов в СМИ об их якобы целебных свойствах от коронавируса", - говорится в сообщении "Такскома".

По данным исследовательской группы CNews Analytics, ОФД "Такском" по числу подключенных касс является вторым оператором фискальных данных в РФ.

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