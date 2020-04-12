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ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России

ФАС объявила о преодолении имбирного кризиса в России
Фото: Vostock-photo

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Имбирный кризис в России преодолен, цены стабилизируются, сообщает ФАС.

Согласно пресс-релизу, резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19.

"Это, в свою очередь, повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3 000-7 000 рублей за 1 кг. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам, - говорится в сообщении. - Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за 1 кг".

Как прогнозирует ФАС, постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы. "Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер", - констатирует антимонопольное ведомство.

По данным электронной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито", с 1 по 6 апреля в страну ввезли 2,4 тыс. тонн свежего имбиря, что в 12 раз превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (203 тонны) и составляет 84% от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца.

Главный поставщик - Китай. В 2019 году доля КНР в поставках имбиря в Россию составляла 80%. В первом квартале этого года Китай нарастил объемы поставок свежего имбиря до 89%, с 1 по 6 апреля - до 100%.

Вместе с тем, как отмечают эксперты Россельхознадзора, у двух других крупных поставщиков имбиря - Бразилии и Перу - в настоящее время межсезонье.

ФАС

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