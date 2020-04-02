Жители Челябинска пожаловались в ФАС на лимоны по 400 рублей за килограмм

В ходе проверки антимонопольщиков эта информация не подтвердилась

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отмечает рост обращений от граждан с жалобами на увеличение цен на имбирь, чеснок и лимоны, сообщает пресс-служба террведомства; так, в одной из поступивших в ведомство жалоб заявлялось о лимонах, продаваемых по 400 рублей за килограмм.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Челябинского УФАС, сотрудники ведомства проводят ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары и продукты питания в магазинах сетевой торговли, чтобы выявлять возможные нарушения антимонопольного законодательства.

"Лимоны, чеснок и имбирь в этот перечень не входят. Однако мы обращаем внимание на цены и на эти, и на другие продукты", - сказал представитель пресс-службы ведомства. По его словам, вмешательство ведомства требуется тогда, когда есть подозрение, что цена повышена из-за злоупотребления компанией своего доминирующего положения на рынке или что рост стоимости того или иного продукта стал следствием антиконкурентного соглашения между участниками рынка.

По его словам, выяснилось, что "большинство жалоб поступило на небольшие магазинчики, а не на крупные сети". Кроме того, замруководитель Челябинского УФАС лично провела "контрольную" закупку лимонов, которая подтвердила, что "лимоны не стоят 400 рублей за килограмм, как это было указано в одной из жалоб".

"Пока мы не увидели оснований для проведения антимонопольных расследований на эту тему", - сказал собеседник агентства. По мнению Челябинского УФАС, рост цен на лимоны, имбирь и чеснок вызван ажиотажным спросом на них из-за распространения коронавируса при одновременном возможном снижении объема поставок этих продуктов из-за границы.

"Помогает ли имбирь при коронавирусе? Многие решили, что да, должны народу помогать "народные средства". Так возник ажиотажный спрос и связанное с ним повышение цен. На имбирь, лимоны и чеснок, в частности... Российский рынок имбиря и чеснока в значительной степени, по экспертным оценкам, около 90% зависит от импортных поставок из Китая и ряда других стран - Ирана, Египта, Узбекистана. Изменение цен на этих рынках может быть связано с ограничением поставок из Китая, в первую очередь, и, уже во вторую, с возникшим ажиотажным спросом", - говорится в сообщении террведомства.

Рост цен в Бурятии и Дагестане

Накануне, 1 апреля, сообщалось, что власти Бурятии зафиксировали резкий рост цен на лимоны и имбирь. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли республики Алексей Оловянников.

"На "горячую линию" министерства поступает множество звонков с жалобами на то, что эти продукты подорожали в 2-2,5 раза. Да, мы подтверждаем, что значительный рост есть. Килограмм лимонов сегодня в розничной сети города стоит 600-700 рублей, имбирь - около 1 тыс. рублей. Рост произошел по той причине, что по всей стране вырос спрос на эти товары, а они у нас не производятся", - сказал замминистра на брифинге.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, также выступившая на брифинге, в свою очередь добавила, что употреблять имбирь и лимоны в больших количествах для профилактики COVID-19 смысла нет, так как "эти продукты не защитят от коронавируса, но будут хорошей профилактикой ОРВИ".

Резкий рост цен на имбирь также выявили специалисты управления ФАС в Дагестане.