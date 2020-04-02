Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Петербурженка оштрафована за нарушение карантина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Петербурге привлек к административной ответственности местную жительницу за несоблюдение режима самоизоляции, сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Женщине вменялось административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.4 КоАП РФ ("неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор..."). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Как установил суд, нарушительница, вернувшись 22 марта из Турции, не выдержала обязательный режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней.

Отмечается, что женщина в суд не явилась, о решении суда была извещена заочно. В ответ она пояснила, что действительно нарушила карантин, отправившись 24 марта за продуктами на личном автомобиле.

Петербург

Новости

Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

ФСБ предложила убрать из интернета данные о международных поездках руководства

ФСБ предложила убрать из интернета данные о международных поездках руководства

РПЦ допустила проведение пасхальных служб без прихожан

В России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книге

В России впервые за 23 года изменили список животных в Красной книге

Минтруд допустил, что при нехватке денег в Пенсионном фонде их возьмут в ФНБ

Что произошло за день: четверг, 2 апреля

"АвтоВАЗ" попросил у самарских властей разрешения возобновить работу

Владимир Уйба назначен врио руководителя Коми

Экономический кризис

Leroy Merlin закрыл большинство магазинов в России

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');