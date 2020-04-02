Петербурженка оштрафована за нарушение карантина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Петербурге привлек к административной ответственности местную жительницу за несоблюдение режима самоизоляции, сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Женщине вменялось административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.4 КоАП РФ ("неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор..."). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Как установил суд, нарушительница, вернувшись 22 марта из Турции, не выдержала обязательный режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней.

Отмечается, что женщина в суд не явилась, о решении суда была извещена заочно. В ответ она пояснила, что действительно нарушила карантин, отправившись 24 марта за продуктами на личном автомобиле.