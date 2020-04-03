Первые три нарушителя режима самоизоляции оштрафованы в Москве

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Постановления о штрафах выданы первым трем нарушителям введенного в столице режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в пятницу.

"В Москве за сегодняшний день выявлено три случая: это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них выявлена болезнь, и она протекает в легкой форме. Эти граждане, предварительно подписав согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, остались дома", - рассказал Данчиков.

По его информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что заболевшие вышли на улицу.

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы составили протоколы, наложив на каждого из нарушителей штраф в размере 4 тыс. рублей.

Данчиков уточнил, что нарушителей сразу же доставили в специально оборудованный Царицынский обсервационный центр, где они продолжат лечение. "Там они будут находиться под наблюдением специалистов. После выздоровления, которое будет подтверждено тестами, их отпустят домой. В случае ухудшения здоровья пациенты будут переведены в специализированный стационар", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла, а мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в Москве. За сам факт нарушения гражданами установлен штраф в 4 тыс., за повторное нарушение - 5 тыс. рублей.