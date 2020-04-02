Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

Им грозит до 10 лет заключения

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Двум заместителям главы Следственного департамента (СД) МВД генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому, задержанным в четверг по делу о коррупции, вменяется личное участие в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В отношении Бирюкова и Краковского, а также их подчиненного следователя по особо важным делам Брянцева возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Бирюков и Краковский летом прошлого года с целью получить взятку от Худояна за смягчение его участи решили передать уголовное дело из следственного главка управления МВД по Москве в СД МВД.

"Они подготовили на имя главы СД МВД Александра Романова рапорты, в которых сообщали о незаконности возбуждения дела против Худояна, предъявленного ему обвинения и его ареста", - сказал источник.

Он отметил, что после того, как дело было передано в департамент, его расследование было поручено следователю Александру Брянцеву, который, уже из личной карьерной заинтересованности, по рекомендации генералов вынес незаконные постановления об отмене ареста на имущество, являвшегося объектом хищения, о переводе Худояна из-под стражи под домашний арест и переквалификации обвинения на более мягкое, совершенное в предпринимательской сфере.

"Эти постановления были утверждены Краковским", - сказал источник.

Он не уточнил, получили ли в итоге генералы взятку от бизнесмена и в каком размере.

По словам собеседника агентства, речь идет об уголовном деле, в рамках которого Худоян обвинялся в хищении у иностранной компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте, на которые в целях обеспечения сохранности имущества был наложен арест с запретом на их отчуждение.

"Интерфакс" не располагает информацией по этому поводу из официальных источников.

Статья 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее в четверг источник сообщил "Интерфаксу" о задержании Бирюкова, Краковского и Брянцева.

"По подозрению в получении взятки в особо крупном размере проводятся следственные действия. Задержаны два генерала - замначальника следственного департамента МВД РФ, а также следователь по особо важным делам", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, речь идет о взятке от Худояна, задержанного в июне прошлого года по обвинению в совершении мошенничества на 10 млн долларов.

"Предполагается, что за взятку ему могли изменить меру пресечения на домашний арест", - сказал источник.

В свою очередь адвокат Худояна Сергей Чижиков заявил "Интерфаксу", что ему ничего неизвестно о взятке и задержаниях. "Да, я уже увидел сообщения в СМИ, но у меня пока нет информации об этом", - сказал Чижиков.

Как сообщалось, 11 ноября прошлого года Тверской суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну, обвиняемому в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей, установив срок до 11 января нынешнего года.

Как заявил тогда "Интерфаксу" Чижиков, следствие пришло к выводу, что "обстоятельства уголовного дела указывают на его очевидно предпринимательский состав, что делает невозможным содержание Худояна под стражей в силу норм закона".

Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".

Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.

Тверской суд 15 июня 2019 года заключил Худояна под домашний арест, отказав следствию в удовлетворении ходатайства о его помещении под стражу. Впоследствии Мосгорсуд отменил это решение и все-таки заключил бизнесмена в СИЗО.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью рейдерского захвата имущества.