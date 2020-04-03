Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, задержанных по делу о коррупции.

"В отношении каждого из обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Всем троим фигурантам вменяется злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Полицейских, по данным "Интерфакса", задержали в рамках уголовного дела о противоправном смягчении обвинения и меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну, дело которого находилось в производстве следствия МВД.

Так, считает Следственный комитет, летом 2019 года Бирюков и Краковский, чтобы получить взятку от Худояна за смягчение его участи, организовали передачу его уголовного дела из главка управления МВД по Москве в СД МВД.

После того, как дело передали в департамент, его расследование было поручено следователю Александру Брянцеву. Последний, полагает СК, из личной карьерной заинтересованности по рекомендации генералов вынес незаконные постановления об отмене ареста на имущество - предполагаемых объектов хищения в деле Худояна, о переводе бизнесмена из-под стражи под домашний арест, а также намеревался переквалифицировать его обвинение на более мягкое - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

При этом получение взяток никому из полицейских сейчас не вменяется, а сам Худоян отрицает их передачу.

Худоян был задержан летом прошлого года и помещен Тверским судом Москвы под домашний арест. После этого Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции и заключил бизнесмена под стражу, как о том изначально просило следствие. В ноябре Тверской суд - уже по ходатайству следствия - вернул Худояна под домашний арест.

Худояну предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен вместе с соучастниками похитил у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве. Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценило более чем в 2 млрд рублей.

Защита Худояна настаивает на том, что уголовное дело стало инструментом давления на него с целью рейдерского захвата имущества.

В настоящее время дело Худояна передано в СК.