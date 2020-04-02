Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Их подозревают в получении крупной взятки от арестованного бизнесмена

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В следственном департаменте МВД ФСБ проводит обыски, по подозрению в получении особо крупной взятки задержаны два генерала - заместители начальника департамента и следователь по особо важным делам, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По версии следствия, речь идет о взятке от предпринимателя, которого задержали в июне прошлого года по обвинению в совершении мошенничества на $10 млн. Взятку он дал за перевод по домашний арест, предполагают в ФСБ.

Это владелец компании Optima Development Альберт Худоян, сказал собеседник агентства. Адвокат Худояна Сергей Чижиков видел сообщения в СМИ об этих задержаниях, но официальной информации о следственных действиях и о взятке у него нет.

"Интерфакс" не располагает информацией по этому поводу из официальных источников.

Тверской суд 11 ноября 2019 года по ходатайству следствия перевел Худояна под домашний арест до 11 января. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей. Тогда Чижиков сказал, что следствие пришло к выводу, что "обстоятельства уголовного дела указывают на его очевидно предпринимательский состав, что делает невозможным содержание Худояна под стражей в силу норм закона".

Адвокат тогда пообещал продолжить добиваться снятия всех ограничений с его клиента и закрытия дела за отсутствием состава преступления. Он назвал дело Худояна заказным, инициированным ради рейдерского захвата его активов.

По версии следствия, бизнесмен "совместно с соучастниками незаконно приобрели право долгосрочной аренды земельных участков путем обмана и злоупотребления доверием собственников и руководителей одной из компаний".

Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценивает более чем в 2 млрд рублей.

Тверской суд 15 июня 2019 года поместил бизнесмена под домашний арест, отказав следствию, затем Мосгорсуд перевел его в СИЗО.