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Роспотребнадзор дал 12 советов по дезинфекции дома на время пандемии COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС. Дезинфекция помещений во время пандемии коронавируса должна начинаться с дверных ручек и выключателей, рекомендует Роспотребнадзор в 12 советах "Чистота - залог здоровья", опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

"Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом", - гласит первое правило

Также и выключатели в квартире необходимо протирать салфеткой с антисептиком. "Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования", - уточнили специалисты Роспотребнадзора. Аналогичное требование предъявляется к ручкам шкафов.

Несколько проще нужно обращаться со спинками стульев, не обитыми тканью и мягким пористым материалом, письменными столами, бытовой техникой (только панели управления), журнальными столиками и прочими жёсткими поверхностями - их "вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома" и достаточно.

Куда сложнее обращение с кухонными столешницами, они требуют мытья "с применением средств бытовой химии" или "салфеткой с антисептиком на основе спирта". Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.

"Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования", - таковы требования санитарных врачей к смесителям и раковинам в ванной.

В последнюю очередь, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, моется туалет, но там необходимы "дезинфицирующие средства на основе хлора", чтобы очистить унитаз, ванну, душевую кабину и биде. Ключевое требование "влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии", а при наличии заболевшего "ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора".

Роспотребнадзор

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