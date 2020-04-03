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В камчатском Заксобрании отвергли связь отставки губернатора с COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко считает, что решение губернатора края Владимира Илюхина уйти в отставку не связано с возможной недостаточностью мер противостояния коронавирусу в регионе.

"Можно с уверенностью сказать, что решение Владимира Ивановича никак не связано с коронавирусом. Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка одна из самых спокойных в стране", - сказал Раенко агентству "Интерфакс" в пятницу.

Он выразил уверенность, что у решения Илюхина об отставке, очевидно, иные мотивы.

"Ожидаем, что в ближайшее время президент подпишет указ о назначении исполняющего обязанности губернатора Камчатского края. Рассчитываем, что этот человек - вне зависимости от того, местный он будет или приезжий, оперативно войдет в курс дел и направит все усилия на то, чтобы эпидемиологическая обстановка на Камчатке не осложнялась и не создавала массовую угрозу здоровью населения", - сказал Раенко.

По последним данным министерства здравоохранения Камчатского края, зараженных коронавирусом на территории региона не выявлено.

Как сообщалось, в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал президенту заявление об отставке по собственному желанию. Как сообщила его пресс-служба, "в связи с переходом на новую должность".

58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он официально вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года. Был переизбран на этот пост в сентябре 2015 года.

Камчатка

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