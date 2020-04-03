Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку

Илюхин подал заявление об отставке в связи с переходом на новую должность

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил о том, что он уходит в отставку, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - цитирует пресс-служба слова Илюхина.

В сообщении отмечается, что Илюхин подал заявление об отставке в связи с переходом на новую должность.

Он официально вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года. Был переизбран на этот пост в сентябре 2015 года.

58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В четверг об уходе в отставку объявили губернаторы Архангельской области и Республики Коми.