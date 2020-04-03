Пивовары РФ выступили против любых ограничений торговли спиртным при пандемии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союз пивоваров) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой на время ввести единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, чтобы не допустить ограничений, которые вводят региональные власти в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса; Союз также выступил против любых ограничений торговли спиртным во время пандемии.

Как говорится в письме Мишустину, которое подписал председатель совета Союза пивоваров Даниил Бриман (копия документа есть у "Интерфакса"), упомянутые единые правила, ввести которые предложили участники рынка, "поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции".

Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота спиртного, в частности, пива, в период пандемии, говорится в письме. "Такие шаги приведут к разорению большинства пивоварен, росту безработицы и увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов", - предупреждает Союз.

Ограничительные меры, затрагивающие оборот пивоваренной продукции, уже введены в Башкирии, Крыму, Якутии, Чеченской республике, Красноярском крае, Ленинградской области, Пермском крае, Кемеровской области, сообщил Бриман в письме. В ряде регионов идет ускоренная разработка нормативных актов по ограничению легальной торговли пивом.

"Предпринимаемые шаги драматически усугубляют положение предприятий пивоваренной отрасли, которые с начала марта 2020 года уже потеряли значительную часть сбыта по причине закрытия предприятий общественного питания (гостиниц, баров, ресторанов, кафе). Подавляющее большинство из почти 1,5 тыс. российских пивоваренных предприятий - это субъекты малого и среднего бизнеса. Как и все российские предприниматели, пивовары оказались в крайне сложных условиях: обвал курса рубля, падение цен на нефть, снижение покупательской активности населения. И сегодня пивовары так же, как и весь отечественный малый и средний бизнес, нуждаются в поддержке", - говорится в письме.

При этом декларируемые региональными властями цели по снижению потребления гражданами спиртного не будут достигнуты, поскольку население имеет все возможности быстро переключиться на нелегальную крепкую алкогольную продукцию (типа "настойки боярышника"), потребление которой смертельно опасно и способно усугубить и без того высокую нагрузку на отечественную систему здравоохранения, считают в Союзе.

Союз пивоваров объединяет около ста предприятий - небольших пивоваренных компаний, включая "Барнаульский пивоваренный завод", "Вятич", "Томское пиво", "Пивоваренный завод Хадыженский" и другие.