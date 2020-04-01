В российских регионах начали ограничивать торговлю спиртным на фоне пандемии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Хакасии Валентин Коновалов изменил постановление о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом, разрешив продавать спиртное в республике только пять часов в сутки.

"С завтрашнего дня, 2 апреля, продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00. К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству", - написал Коновалов в среду в своем фейсбуке.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев также внес изменения в действующее постановлении о режиме повышенной готовности в регионе. Согласно документу, торговым точкам, продающим только алкоголь и сигареты, запретят работать до 5 апреля.

Кроме того, на тот же период в регионе временно прекращена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и прочих заведений с подобными услугами.

Ранее в среду стало известно, что торговлю спиртным также ограничили с Башкирии. Местные власти запретили продавать спиртное с 18:00 до 10:00, в том числе в учреждениях общепита. Ограничение вводится с 1 апреля на период самоизоляции.

"Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит", - пояснил глава Башкирии Радий Хабиров.