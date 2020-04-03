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"Сухой закон" в Забайкалье смягчат из-за риска роста продаж контрафактного спиртного

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Полный запрет на продажу алкоголя, введенный в Забайкальском крае 2 апреля, отменят, но ограничительные меры сохранят, сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития региона Александр Бардалеев.

"Постановление (о запрете продажи алкоголя - ИФ) будет действовать сегодня, плюс выходные. С понедельника (6 апреля - ИФ) мы введем временной интервал", - сказал Бардалеев журналистам в пятницу.

Пандемия коронавируса

По его словам, предполагается, что в свободной продаже алкоголь останется доступным в период с 10:00-11:00 и до 14:00-15:00 часов. Правительство края в этом вопросе изучит опыт других регионов. "Главное - это здоровье людей. Но с другой стороны это и максимальное сохранение предприятий и бизнеса", - подчеркнул и.о. министра.

В свою очередь помощник по СМИ министра экономического развития региона Дарья Юринская подчеркнула, что решение об отмене "сухого закона" было принято в связи с опасениями роста продаж контрафактного спиртного и ажиотажным спросом в легальной рознице.

"Жесткие барьеры будут сняты, чтобы избежать всплеска отравлений суррогатным алкоголем", - сказала Юринская. "Как только новое постановление подпишут и в крае введут точный интервал продаж алкогольной продукции, его исполнение будут строго контролировать", - добавила она.

Случаев заражения COVID-19 в Забайкалье нет, однако в регионе был введен режим полной изоляции.

"Рядом Бурятия, где сейчас идет рост заражения коронавирусом. У нас с Бурятией большой обмен пассажиропотоком. Фактически надо контролировать каждого, кто въезжает. Чтобы снизить риски надо сейчас эти мероприятия осуществлять", - сказал Бардалеев.

На фоне пандемии и введения режима самоизоляции в ряде российских регионов начали ограничивать торговлю спиртным. Такие ограничения, в частности, ввели в Хакасии, на Кузбассе и в Башкирии.

Ранее в пятницу также стало известно, что Союз пивоваров РФ выступил против любых ограничений на торговлю алкоголем в стране на фоне пандемии. "Такие шаги приведут к разорению большинства пивоварен, росту безработицы и увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов", - говорится в письме Союза, адресованном премьеру Михаилу Мишустину.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Александр Бардалеев Забайкалье Дарья Юринская

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