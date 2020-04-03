Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне проседающей фондовой Азии и стабилизации нефти после ралли накануне на заявлениях президента США Дональда Трампа; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,4%, а РТС практически не изменился.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2536,71 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1033,77 пункта (-0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 77,33 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1%), "Мобильных телесистем" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), Сбербанка (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Газпрома" (-0,4%), "РусАла" (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%).

Подорожали бумаги "Газпром нефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Башнефти" (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу вероятна приостановка наметившегося роста по индексу РТС. Ожидания президента США Дональда Трампа в отношении сделки производителей нефти пока не подтверждены (российская сторона отрицает достижение соглашения, Саудовская Аравия, по всей вероятности, готова к снижению добычи, но только если в сделке будут участвовать другие страны). Пандемия коронавируса также оставляет рынки в напряжении - число обнаруженных случаев заболевания в мире перевалило за 1 млн, из них активными остаются примерно 750 тыс.

Карантин в связи с эпидемией крайне негативно влияет на реальную экономику. В 15:30 по московскому времени в США выйдет статистика по рынку труда за март (non-farm payrolls). Кроме того, в течение дня будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) по странам Европы и США. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше отметки 77,5 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, Трамп утверждает, что сделка между СаудАравией и РФ может быть заключена в течение нескольких дней. Саудовская Аравия настаивает на экстренной встрече ОПЕК+ и также хочет участия США, Мексики и Канады. Соответственно, у рынка есть несколько дней на то, чтобы оценить реальность возможного соглашения, но без участия США оно не состоится.

Многие эксперты сомневаются в возможности сокращения добычи нефти на 10 млн б/с и тем более на 15 млн б/с. Тем не менее, вероятность какой-либо сделки все же возрастает. В пятницу Трамп проведет совещание с главами крупнейших нефтяных компаний. Впереди статистика по безработице в США за март, которую многие заранее называют ужасной, но также соглашаются, что это лишь начало.

Президент США подарил рынку нефти надежду, но он может ее и похоронить. Дело в том, что Трамп сам не предлагал какое-либо сокращение американской добычи. Если вспомнить все недовольные заявления со стороны РФ и Саудовской Аравии, то чаще всего они касались продолжающегося роста американского производства за счет доли производителей ОПЕК+. Во всяком случае, в России подобная сделка вряд ли получит одобрение. Соответственно, есть риск того, что уже на следующей неделе рынок нефти испытает еще один обвал на фоне разочарования, считает Кочетков.

В США в четверг индексы выросли на 1,7-2,3% на фоне признаков ослабления ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке, которые дают надежду на восстановление энергетического сектора.

Трамп написал в твиттере, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохамедом бен Сальманом, который провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, и теперь ожидает, что Россия и Саудовская Аравия снизят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) и даже больше, до 15 млн б/с.

Однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что такой разговор состоялся.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей королевства, Саудовская Аравия готова ограничить свою добычу нефти уровнем ниже 9 млн б/с, если другие страны, входящие в G20, присоединятся к сокращениям. Разговоры о 10 млн б/с и выше были преувеличением, сказал один из собеседников издания, знакомый с ситуацией, отметив, что в лучшем случае, снижение может составить 6 млн б/с.

Тем временем саудовское агентство SPA сообщило в четверг, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке.

Ралли нефти отодвинуло на второй план сохраняющиеся опасения по поводу пандемии коронавируса, а также статданные, которые свидетельствовали об экономических последствиях мер по сдерживанию его распространения.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,648 млн, а неделей ранее число новых заявок превысило 3 млн, показатели достигли максимума с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics.

В Азии в пятницу индексы снижаются (японский Nikkei 225 прибавил всего 0,01%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,6%), "минусуют" после ралли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

На рынках сохраняются опасения относительно последствий пандемии коронавируса для мировой экономики. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 1 млн человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 53 тыс. Свыше 213 тыс. заболевших выздоровели.

Статданные из Китая, обнародованные в пятницу, показали некоторое восстановление деловой активности в сфере услуг в марте. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в прошлом месяце вырос до 43 пунктов с февральских 26,5 пункта - рекордного минимума. Тем не менее, это второе минимальное значение индикатора с начала исследования в 2005 году. Значение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающемся спаде активности в секторе.

Индекс PMI в частном секторе Сингапура, рассчитываемый IHS Markit, упал в марте до рекордного минимума - до 33,3 пункта с 47 пунктов в феврале. Это минимальный показатель с начала исследования в августе 2012 года.

Нефть утром в пятницу падала более чем на 5% в рамках коррекции после максимального в истории дневного роста накануне, однако затем цены отыграли все потери после известий от Минэнерго Азербайджана, что встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля. Цена Brent вернулась к уровню, который наблюдался при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $29,83 за баррель (-0,4% и +21% в четверг), майская цена WTI - $24,7 за баррель (-2,5% и +24,7% накануне).

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

При этом президент США Трамп заявил, что при контактах с руководителями РФ и Саудовской Аравии не обещал каких бы то ни было уступок, чтобы подтолкнуть их к соглашению по ценам на нефть.