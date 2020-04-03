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Несколько российских изданий не выйдут на бумаге на следующей неделе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Печатная версия газеты "Ведомости" появится в распространении после смягчения введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил "Интерфаксу" гендиректор издания Глеб Прозоров.

"В связи с продлением нерабочих дней у нас продолжается жизнь, как на этой неделе. То есть "Ведомости" поддерживаются и выходят, как вы, наверное, заметили, в онлайне и не выходят, не распространяются в бумаге",- сказал Прозоров в пятницу.

По его словам, пока бумажная версия не выйдет в течение того срока, который указал президент - до 30 апреля.

Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор объединенной редакции холдинга РБК Петр Канаев, там решили на следующей неделе также отказаться от бумажной версии издания. По его словам, в настоящее время почти все сотрудники переведены на удаленную работу. Все материалы будут появляться на сайте РБК.

"Сайт работает без перерывов, видим большой рост аудитории",- отметил Канаев.

На следующей неделе газета "Известия" продолжит выходить только в онлайн-версии, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь мультимедийного информационного центра "Известия" Елена Кучина.

В свою очередь газета "Коммерсантъ" продолжит выходить в бумаге, сказал "Интерфаксу" главный редактор и гендиректор издания Владимир Желонкин. "Мы пока не рассматриваем вариант отказа от печатной версии",- сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что нерабочие дни в стране, которые должны были завершиться 5 апреля, продлятся до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с переходом на нерабочие дни на этой неделе, как сообщалось, отказались от печатной версии "Ведомости" и "Известия".

Ведомости Известия Коммерсантъ РБК

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