"Ведомости" на этой неделе не будут выпускать бумажную версию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - На этой неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей, газета "Ведомости" не будет выходить в бумажной версии, сообщил гендиректор издания Глеб Прозоров.

По его словам, в компании выпущен приказ о том, что в эту неделю редакция будет поддерживать только сайтовую версию и будет это делать "максимально удаленно".

"Все остальные сотрудники, которые не задействованы в выпуске и поддержании "Ведомостей" онлайн, в соответствии с указом президента и распоряжением мэра Москвы, находятся в режиме самоизоляции", - объяснил Прозоров.

Онлайн-версия газеты будет работать в полном объеме.

Газета "Ведомости" в печатном варианте выходит обычно с понедельника по пятницу.

Гендиректор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сказал, что на этой неделе газета не прекратит выходить на бумаге. "Мы намерены на этой неделе выходить в печатной версии", - сказал он "Интерфаксу".

20 марта "Ведомости" на день сменили название, которое в печатном выпуске и на сайте было заменено на "Вседомой" с подзаголовком "Самоизоляция препятствует распространению вируса".

Президент Владимир Путин 26 марта сообщил, что своим указом объявит нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Предполагается, что в эти дни продолжат работу органы госвласти, полиция и врачи, а также СМИ, продуктовые магазины, аптеки, банки, а также магазины с товарами первой необходимости. Также исключение сделано для "непрерывно работающих организаций", организаций, которые занимаются неотложным ремонтом, погрузкой, а также те, кто выполняет другие неотложные работы, ставящие под угрозу жизнь и "нормальные жизненные условия населения" (это, в том числе, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение, коммунальные службы, транспорт, организации соцобслуживания).

Как объяснил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле исходят, что организации, которые перевели сотрудников на удаленку, также продолжат работать. То же касается и вузов и школ, которые перешли на дистанционное обучение.

Минтруда и Роструд разъяснили, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты работникам. Нерабочий день не относится к выходным или праздничным, поэтому плата за работу в такой день производится в обычном, а не в повышенном размере. Если работник находится в отпуске, то дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.