Президент РФ подвел итоги нерабочей "антивирусной" недели в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Нерабочая неделя, а также режим самоизоляции, объявленные в РФ в связи с распространением коронавируса, позволили выиграть время для упреждающих действий, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Кроме того, нерабочая неделя позволила выиграть время и "для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, системы здравоохранения", сказал Путин в своем обращении к россиянам.

Кроме того, по словам президента, это позволило бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как российский опыт, так и практики других стран.

Глава государства подчеркнул, что властям в России "в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения, не допустить вспышки эпидемии в детских садах, школах, вузах, других учебных заведениях".

Президент с благодарностью отметил работу персонала медицинских учреждений страны. "Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам", - сказал глава государства.

Свой долг, подчеркнул Путин, "в эти дни выполняют и сотрудники других сфер - жизненно важных для страны и общества". "Хотел бы также искренне поблагодарить вас - вас всех, без исключения. И конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих", - добавил президент.

Путин также коснулся ситуации с коронавирусом в Москве, которую, по его словам, пока переломить не удается. "Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - отметил глава государства.

Кроме того, Путин заверил, что медицинские учреждения, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, предприятия с непрерывным производством, все службы жизнеобеспечения и органы власти продолжат работать во время продленных до 30 апреля нерабочих дней. Президент отметил, что все они должны работать при строгом обеспечении безопасности граждан.

Выступая с обращением к нации 2 апреля, Путин также объявил, что главы регионов РФ получают полномочия принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах. По его словам, эпидемиологическая обстановка отличается в разных регионах и даже в муниципалитетах.

Поэтому губернаторы будут сами решать, какой режим у себя вводить в соответствии с указом президента и какие предприятия останавливать, а каким разрешать продолжить работу при строгом условии обеспечить безопасность людей и при согласований своих действий с санэпидслужбами.