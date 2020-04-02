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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Президент РФ подвел итоги нерабочей "антивирусной" недели в России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Нерабочая неделя, а также режим самоизоляции, объявленные в РФ в связи с распространением коронавируса, позволили выиграть время для упреждающих действий, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Кроме того, нерабочая неделя позволила выиграть время и "для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов, системы здравоохранения", сказал Путин в своем обращении к россиянам.

Пандемия коронавируса

Кроме того, по словам президента, это позволило бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как российский опыт, так и практики других стран.

Глава государства подчеркнул, что властям в России "в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения, не допустить вспышки эпидемии в детских садах, школах, вузах, других учебных заведениях".

Президент с благодарностью отметил работу персонала медицинских учреждений страны. "Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам", - сказал глава государства.

Свой долг, подчеркнул Путин, "в эти дни выполняют и сотрудники других сфер - жизненно важных для страны и общества". "Хотел бы также искренне поблагодарить вас - вас всех, без исключения. И конечно, сказать спасибо волонтерам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих", - добавил президент.

Путин также коснулся ситуации с коронавирусом в Москве, которую, по его словам, пока переломить не удается. "Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - отметил глава государства.

Кроме того, Путин заверил, что медицинские учреждения, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, предприятия с непрерывным производством, все службы жизнеобеспечения и органы власти продолжат работать во время продленных до 30 апреля нерабочих дней. Президент отметил, что все они должны работать при строгом обеспечении безопасности граждан.

Выступая с обращением к нации 2 апреля, Путин также объявил, что главы регионов РФ получают полномочия принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах. По его словам, эпидемиологическая обстановка отличается в разных регионах и даже в муниципалитетах.

Поэтому губернаторы будут сами решать, какой режим у себя вводить в соответствии с указом президента и какие предприятия останавливать, а каким разрешать продолжить работу при строгом условии обеспечить безопасность людей и при согласований своих действий с санэпидслужбами.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
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