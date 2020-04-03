Минпромторг разъяснил регионам правила работы торговли во время карантина

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров направил руководителям регионов РФ указания, касающиеся работы торговли на время действия ограничений из-за коронавируса.

Копия письма есть в распоряжении "Интерфакса". В пресс-службе Минпромторга подтвердили подлинность документа.

Согласно документу, регионы должны обеспечить "беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами".

Мантуров пояснил, что отдельные регионы вводят собственные требования к формам пропуска на транспорт, и это блокирует перевозки торговых операторов, в том числе федеральных.

В некоторых регионах не пропускают транспорт, перевозящий заказы из интернет-магазинов, а в соответствии с распоряжением правительства, дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами на время ограничений из-за коронавируса допускается, напомнил глава Минпромторга.

Региональные власти должны обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для работы товаропроводящей сети, которая снабжает население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также интернет-торговли. Это пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов, а также организации, задействованные в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных центров и других объектов торговой инфраструктуры. В этом перечне также указаны производители фасовочных и упаковочных материалов, в том числе полиграфические комплексы, предприятия, обеспечивающие ремонт и техобслуживание автотранспорта, прежде всего грузового.

Региональным властям также следует разъяснить гражданам, органам местного самоуправления и торговым организациям, что работа и посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, а также рынков и ярмарок допускается. Это позволит снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах "у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам. При этом во всех торговых форматах нужно обеспечить соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между людьми.