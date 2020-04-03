Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на масштабные проблемы в регионах

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Участники рынка онлайн-торговли в России заявили о масштабных проблемах в регионах: они обеспокоены действиями местных властей, которые задерживают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов (ПВЗ), пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей крупных компаний и объединений, работающих в данной сфере.

Так, один из собеседников издания заявил, что в ряде регионов в последние дни задерживали или останавливали курьеров. Источник газеты в одном из крупных онлайн-ритейлеров также сообщил, что грузовики поставщиков, направляющиеся на распределительные склады, останавливают на границах регионов, если машины везут непродовольственные товары.

Действия властей связаны с тем, что офлайн-ритейл, торгующий такой продукцией, должен приостановить работу в условиях введения режимов повышенной готовности и самоизоляции в регионах из-за пандемии коронавируса. Однако онлайн-ритейл, как следует из распоряжения правительства от 27 марта, может продолжать свою деятельность.

Тем не менее зачастую апелляция компаний к этому распоряжению в переговорах с чиновниками остается бесполезной, отмечает один из собеседников "Ъ". По его словам, наиболее тяжелая ситуация с работой онлайн-ритейлеров сложилась на юге России и в Центральном федеральном округе. Участники рынка также жалуются на принудительное закрытие ПВЗ в разных регионах страны.

Онлайн-ритейлеры заявили о 2 тысячах случаев остановки курьеров и машин в регионах

Президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Ozon и другие компании) Артем Соколов подтвердил "Ъ", что во многих регионах останавливают курьеров и транспорт, не дают работать складам и распределительным центрам. АКИТ известно по крайней мере о 2 тыс. таких случаев за последние дни. По данным Соколова, подобных проблем в работе онлайн-ритейлеров нет только в Москве, Подмосковье, Новгородской области и на Чукотке.

Информацию о случаях задержания курьеров, закрытия или попыток закрытия ПВЗ, остановки автомобилей с грузами и других проблемах в работе в регионах подтвердили изданию в Национальной ассоциации дистанционной торговли, в Wildberries, а также в службах экспресс-доставки, в частности, в СДЭК и DPD.

Президент АКИТ Соколов отмечает, что власти регионов по-своем толкуют упомянутое распоряжение правительства от 27 марта. Он призывает кабмин разъяснить чиновникам в субъектах РФ, что дистанционная торговля в стране по-прежнему разрешена, а также предлагает "утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения".

Местные власти ситуацию не комментируют

Большинство представителей региональных властей пока никак не прокомментировали изданию сложившуюся ситуацию. В департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края подтвердили, что организации дистанционной торговли, в том числе и ПВЗ, могут продолжать работу в нынешних условиях. Однако там напомнили, что с 31 марта на Кубани гражданам запрещено перемещаться по территории края, а это значит, что посетить ПВЗ они все равно не смогут.

Трудности на рынке онлайн-торговли происходят на фоне повышенного интереса россиян к услугам в этой сфере из-за введения режима самоизоляции во многих регионах РФ, отмечает "Ъ". Так, в марте поиск доставок только из предприятий общественного питания в Москве вырос на 70%, в России — на 42%, говорится в исследовании сервиса 2ГИС, которое есть в распоряжении издания. В феврале-марте в столице и Петербурге более чем на 50% выросло число предприятий, доставляющих готовые блюда.