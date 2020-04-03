В Петербурге выпустили из-под стражи фигуранта дела о хищении 178 млн руб. "Метростроя"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения главе ООО "БТР" Анатолию Болотову, обвиняемому в присвоении более 178 млн рублей ОАО "Метрострой".

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города, Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру со стражи на запрет определенных действий. Болотов не возражал.

Также суд продлил домашний арест до 5 июня экс-директору "Метростроя" Николаю Александрову. Третий фигурант дела - директор управления производственно-технологической комплектации (филиал ОАО "Метрострой") Олег Кузьменко останется в СИЗО.

Александров, Болотов и Кузьменко были арестованы в декабре 2019 года в рамках дела о хищениях при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб, по версии следствия, составил не менее 178 млн рублей.

В феврале экс-главе петербургского "Метростроя" вменили новый эпизод растраты на 153 млн рублей при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.

Александров тогда вину не признал и от дачи показаний отказался.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.

В настоящий момент пост генерального директора ОАО "Метрострой" занимает экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.