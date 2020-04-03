Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

В Петербурге выпустили из-под стражи фигуранта дела о хищении 178 млн руб. "Метростроя"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения главе ООО "БТР" Анатолию Болотову, обвиняемому в присвоении более 178 млн рублей ОАО "Метрострой".

Как сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города, Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру со стражи на запрет определенных действий. Болотов не возражал.

Также суд продлил домашний арест до 5 июня экс-директору "Метростроя" Николаю Александрову. Третий фигурант дела - директор управления производственно-технологической комплектации (филиал ОАО "Метрострой") Олег Кузьменко останется в СИЗО.

Александров, Болотов и Кузьменко были арестованы в декабре 2019 года в рамках дела о хищениях при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Александров объединился с Кузьменко и Болотовым для хищения денежных средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб, по версии следствия, составил не менее 178 млн рублей.

В феврале экс-главе петербургского "Метростроя" вменили новый эпизод растраты на 153 млн рублей при поставке кабельной продукции для электромонтажных работ при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса.

Александров тогда вину не признал и от дачи показаний отказался.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.

В настоящий момент пост генерального директора ОАО "Метрострой" занимает экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.

Петербург Анатолий Болотов

Новости по теме

Новости

Экспериментальный режим ЧС введут в одном из поселков Ленинградской области

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "благоприятным" сценарий распространения COVID-19 в России

Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

ФСБ и МВД пресекли теракт в торговом центре в ХМАО

На Ставрополье выявили планировавшую теракты ячейку ИГ

Россия 11 военными рейсами перебросит в Сербию специалистов и технику

Россия 11 военными рейсами перебросит в Сербию специалистов и технику

ФСБ задержала вице-губернатора Кировской области по подозрению во взяточничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');