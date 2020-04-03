В правительстве пояснили, почему большинство регионов РФ не будут прекращать стройки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Большинство регионов России, включая самые крупные, на сегодняшний день не планируют останавливать стройку, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин; он пояснил, что строительство нельзя останавливать, так как потом запустить все процессы снова будет очень сложно.

"Они усиливают меры безопасности, вчера мы отправили подробную инструкцию всем регионам, как нужно в сегодняшней эпидемиологической ситуации работать, если стройка не остановлена. Там подробно прописано, что люди должны делать", - сказал Хуснуллин в пятницу журналистам.

"Надо понимать, что строительство - очень инерционный процесс, поэтому сегодня ее нельзя останавливать, потому как запустить все процессы вновь будет сложно", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что сейчас подошло время ремонтных работ, влияющих на безопасность эксплуатации объектов. "Например, сейчас нужно ремонтировать и строить коммунальные сети, то есть готовиться уже к зимнему периоду, поэтому такие работы, конечно останавливать нельзя ни при каких обстоятельствах, потому как потом могут возникнуть риски прохождения осенне-зимнего периода", - объяснил вице-премьер.

Правительство признало не приостанавливать строительство объектов, на которых работают мигранты

Хуснуллин также сообщил, что кабмин рекомендует не останавливать строительство объектов, на которых задействованы рабочие-мигранты.

"Считаем, что где-то от миллиона до двух, по разным оценкам, работает мигрантов в регионах. В основном, это жители бывших советских республик и стран СНГ. В сегодняшней ситуации они многие уехать не могут, потому что границы и возможности переезда уже закрыты, поэтому мы рекомендуем, где есть такие мигранты и вахтовики стройку не останавливать, потому что они живут, как правило в общежитиях в скученных условиях. И лучше будет, если они будут находиться на работе, а не в общежитии", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что при этом необходимо предусмотреть на стройплощадках отдельные бытовки, которые позволят изолировать рабочих в случае, если будут выявлены заболевшие коронавирусом.

"У них нет домов и квартир, где они могут самоизолироваться. Конечно, тяжелые случаи - это больница, а вот легкие случаи можно лечить на объектах изолированно, то есть обеспечить им проживание и нахождение с оказанием медицинской помощи на месте", - пояснил вице-премьер.