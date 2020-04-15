Роспотребнадзор отрицает массовое заражение китайцев, выезжающих в КНР из Москвы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве врачи не фиксировали массового заражения коронавирусом граждан Китая, как среди трудящихся, так и среди студентов, заявило столичное управление Росспотребнадзора.

14 апреля комитет здравоохранения китайской провинции Хэйлунцзян сообщил, что только за сутки коронавирус нашли у 79 граждан КНР, прибывших в регион из Москвы через Владивосток. Китайские чиновники уже не раз отмечали, что большинство новых случаев заражения, выявляемых в стране, завозные.

Московский Роспотребнадзор провел проверку и заявил, что ни массовых госпитализаций, ни массовых заражений среди китайцев в городе не было.

Например, на территории торгово-ярмарочного комплекса "Москва" на юго-востоке города (Тихорецкий бульвар) были обнаружены 611 граждан Китая и Вьетнама, которые там жили нелегально, не имели билетов на родину и вообще не собирались никуда уезжать. Их нашли после того, как "Москва" перестала торговать с 28 марта.

Всех иностранцев осмотрели медики. Трех человек с симптомами ОРВИ госпитализировали, еще 13, которые с ними контактировали, изолировали в гостинице на отдельном этаже. Гостиницу, где они жили, продезинфицировали. 608 иностранцам выдали предписания изолироваться в гостинице и общежитиях. Руководство "Москвы" организовало им на две недели трехразовое горячее питание. Новых случаев заражения среди них на 15 апреля не выявляли.

Также Роспотребнадзор нашел в ЮВАО гостиницу "Дружба", где нелегально жили 244 гражданина КНР и Вьетнама, из которых только один хотел уехать и уже купил билет на самолет. Признаков заболеваний у них не нашли, всем им велели самоизолироваться.