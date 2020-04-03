"Сухой закон" в Якутии объяснили выпитым за выходные недельным запасом и резонансными убийствами

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Введение "сухого закона" в Якутии было необходимо из-за роста числа преступлений на почве алкогольного опьянения, заявил глава республики Айсен Николаев.

"Сухой закон" введен на территории четырех муниципальных районов Якутска. Связано это с тем, что объявление президента о нерабочей неделе многие приняли как дополнительные каникулы, дополнительный отпуск", - сказал Николаев в пятницу в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что после объявления нерабочей недели продажи спиртных напитков выросли более чем в два раза. "Сразу же в субботу и воскресенье (28 и 29 марта) пошел вверх вал преступности. Были очень страшные и резонансные убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми", - сообщил Николаев.

"Конечно, в этих условиях я обязан был принять такое решение и запретить продажу алкогольной продукции на территории наших крупнейших муниципальных округов", - заявил он. "Конечно же, это из-за того, что они (граждане - ИФ) затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас", - добавил глава Якутии.

Режим полной самоизоляции с вечера 30 марта введен в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии. Разрешается ходить на работу тем, кто по долгу службы обязан это делать, а также выходить в ближайший магазин, выносить мусор, а также выгуливать домашних животных вблизи дома.

Кроме того, с 31 марта и до 6 апреля в перечисленных муниципальных образованиях запрещена продажа алкоголя.