Житель Якутска убил четырех человек, в том числе двух детей

При задержании мужчина ударил ножом полицейского

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В одном из жилых домов Якутска в воскресенье были найдены четыре тела с признаками насильственной смерти, в том числе двух детей. Подозреваемый во время задержания ударил ножом одного из оперативных сотрудников.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии сообщает, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе МВД Якутии отметили, что подозреваемый при задержании оказал сопротивление - ударил ножом одного из оперативных сотрудников.

По информации СК РФ, подозреваемый - ранее судимый местный житель 1991 года рождения.

Глава СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.