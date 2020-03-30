Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:01Заразились
на 29.03В России 1 534+270В мире 720 117+59 411

Житель Якутска убил четырех человек, в том числе двух детей

При задержании мужчина ударил ножом полицейского

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В одном из жилых домов Якутска в воскресенье были найдены четыре тела с признаками насильственной смерти, в том числе двух детей. Подозреваемый во время задержания ударил ножом одного из оперативных сотрудников.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии сообщает, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В свою очередь в пресс-службе МВД Якутии отметили, что подозреваемый при задержании оказал сопротивление - ударил ножом одного из оперативных сотрудников.

По информации СК РФ, подозреваемый - ранее судимый местный житель 1991 года рождения.

Глава СК России поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Якутск СК РФ МВД

Новости

Бюджетная процедура пала жертвой COVID-2019: деньги будут перераспределять без поправок

Бюджетная процедура пала жертвой COVID-2019: деньги будут перераспределять без поправок

Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с коронавирусом в России

Медведев назвал "крайне серьезной" ситуацию с коронавирусом в России

Лайнер с отказавшим двигателем готовится к посадке в Шереметьево

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Что произошло за день: воскресенье, 29 марта

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

"Домашний режим" не ограничит права граждан приезжать в Москву и уезжать из нее

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');