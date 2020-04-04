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Главный нарколог РФ предложил ограничить продажу алкоголя в нерабочие дни

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России.

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"Сухой закон, наверно, нет (не стоит вводить - ИФ), а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России", - сказал Брюн "Интерфаксу" в субботу.

Он назвал позитивным решение о введении "сухого закона" в части Якутии и Забайкальском крае: "Мы знаем, что якуты, как и другие коренные народы Сибири имеют проблемы с ферментами, которые перерабатывают алкоголь. Поэтому для них на фоне эпидемии коронавируса это еще более губительно. Петр I своим указом запретил торговать алкоголем в этих местах, и этот указ, кстати, никто не отменял, так что торжествует справедливость".

Комментируя новости об увеличении продаж алкоголя, Брюн сказал: "Думаю, это то же, что и с гречкой: люди затариваются на будущее, не понимая, на какое время их оставляют дома, когда они выйдут на работу или смогут свободно перемещаться. Не думаю, что все злостные пьяницы, их не так много в популяции, к тому же их вообще ничего не остановит. Думаю, на статистику заболеваемости (алкоголизмом - ИФ) это не окажет какого-то влияния".

Он подчеркнул, что алкоголь "по определению ухудшает течение инфекционных заболеваний". "Люди не очень воспринимают и понимают это. Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность", - отметил главный нарколог.

Полный запрет на продажу алкоголя до 6 апреля был введен в четырех муниципалитетах Якутии и Забайкальском крае. В Забайкалье, запрет решили смягчить с понедельника из опасений роста продаж контрафакта.

Евгений Брюн

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