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Экспериментальный режим ЧС введут в одном из поселков Ленинградской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области выберут населенный пункт для введения в нем локального режима чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В пятницу в ходе совещания с главами муниципальных районов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, Дрозденко заявил, что власти во время такого эксперимента протестируют взаимодействие всех служб и средств, задействованных в системе ЧС. "В течение выходных дней мы определимся с данным населенным пунктом и нормативными документами в начале недели эту ситуацию введем", - сообщил губернатор.

Губернатор добавил, что в поселениях, где выявлены заболевшие коронавирусом, необходимо ограничить движение "без дела" жителей и транспорта. "Мы будем тестировать. Возможно введение более жестких карантинных мер на отдельных улицах, в отдельных домах и кварталах", - сказал Дрозденко.

"Никаких ввода войск, патрулирования вооруженными силами, людей с автоматами на улицах не планируется. Мы с вами еще до этого не дошли", - добавил губернатор. Он также поручил главам районов, где выявлены случаи COVID-19, усилить карантинные мероприятия.

Ленинградская область Александр Дрозденко

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