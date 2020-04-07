Власти Томска привлекли дружинников к патрулированию улиц

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Томске в патрулировании улиц начали участвовать добровольные народные дружинники из сотрудников местных предприятий, сообщила пресс-служба областной администрации. Предполагается, что они будут помогать полиции.

"Главная задача дружинников — напомнить людям об угрозе коронавируса, предостеречь от прогулок, рассказать о важности режима полной самоизоляции", - заявил через пресс-службу гендиректор Томского электромеханического завода (ТЭМЗ), депутат областной Думы Иван Пушкарев. Его назвали "идеологом нового движения".

Он заверил, что в задачи дружинников не входят санкции и жесткие меры по отношению к гражданам.

По словам Пушкарева, в патрулировании уже участвуют 50 дружинников ТЭМЗа, Томской домостроительной компании, "Томлесдрева" и НПФ "Микран". Все они прошли инструктаж в полиции и на своем предприятии и получили средства индивидуальной защиты.

Пушкарев сказал, что считает, что вклад в борьбу с коронавирусом должно внести все томское сообщество и, "конечно, бизнес, который прямо заинтересован в скорейшем окончании ограничительных мер и возобновлении работы на полную мощность".

Губернатор Сергей Жвачкин ввел в Томской области режим полной самоизоляции с 31 марта до 15 апреля. Жителям региона разрешили выходить из дома только по крайней необходимости, например, погулять с собакой, но запретили удаляться на расстояние больше 200 метров от дома. 6 апреля Жвачкин сказал, что разрешает землякам гулять с детьми, не собираясь группами, а также выезжать на дачу, но только в кругу семьи.