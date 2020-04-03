Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян

РФ в ночь на субботу приостановит все авиарейсы для возвращения россиян
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из крупных авиакомпаний.

По его словам, соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных рейсов с субботы.

"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию.

Ранее в пятницу пассажиры "Аэрофлота" жаловались в соцсетях, что непосредственно перед вылетом из "Шереметьево" в Нью-Йорк экипаж сообщил об отмене рейса. Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточнили, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.

Хроника коронавируса. Апрель.

14
Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания.
Росавиация

Новости

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ

Экспериментальный режим ЧС введут в одном из поселков Ленинградской области

Пандемия коронавируса

Глава Минздрава назвал "благоприятным" сценарий распространения COVID-19 в России

Спикер Мосгордумы назвал нарушителями "компанию из трех человек у подъезда"

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

Росгвардейцы начали патрулировать Подмосковье

ФСБ и МВД пресекли теракт в торговом центре в ХМАО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');