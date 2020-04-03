Авиарейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля отменен

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк-Москва, планировавшийся на 3 апреля, отменен, сообщили в пятницу в генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Срочно! Вниманию граждан России! Согласно имеющейся информации, решением "Росавиации" рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк - Москва, запланированный на 3 апреля, отменен", - говорится в фейсбуке Генконсульства.

Ранее на этой неделе сообщалось, что российские дипломаты составляют списки граждан РФ, желающих улететь из США 3 апреля. Правом приоритетной посадки, как отмечалось, могли воспользоваться пассажиры, оформившие билеты на отмененный рейс 30 марта.

Со ссылкой на информацию, размещенную на сайте "Аэрофлота" сообщалось, что вылет рейса SU103 Нью-Йорк-Москва планируется 3 апреля в 19:20.

Ранее в пятницу источник в крупной авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что Россия в ночь на субботу (на 4 апреля) приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.