ЦБ выступил с разъяснениями по поводу кредитных каникул

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Центральный банк призывает граждан сначала провести переговоры о реструктуризации кредита с банком, а потом пользоваться правом на кредитные каникулы: в рамках нового закона льготным периодом по кредиту можно будет воспользоваться один раз.

Советующие разъяснения опубликованы на сайте регулятора.

"Гражданин, у которого возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов, прежде всего должен сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности. В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы - и лучше всего подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком", - говорится в разъяснении.

При этом Банк России рекомендует по возможности общаться по телефону колл-центра банка или онлайн, в том числе через личные кабинеты или электронную почту.

"Важно понимать, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям - перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена", - считают в ЦБ и напоминают, что давали банкам соответствующие рекомендации и ведут мониторинг того, как они исполняются.

Только если кредитор не предложил вариант реструктуризации задолженности, или предложенный вариант не устраивает, и даже после проведения дополнительных переговоров не удалось достичь приемлемого решения, Банк России рекомендует воспользоваться положениями нового закона о кредитных каникулах.

При этом ЦБ, разъясняя нормы нового закона, говорит, что по одному кредиту льготным периодом - до шести месяцев - можно будет воспользоваться только один раз. На этом делала акцент и глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

"Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года, и второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит", - сказала глава ЦБ.

В разъяснениях ЦБ также предупреждает, что если при проверке подтверждающих документов выяснится, что заемщик не соответствует установленным критериям отсрочки, то она будет отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). "Кроме того, информация о просрочке будет направлена в бюро кредитных историй, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем", - говорит ЦБ.

В пятницу президент РФ подписал закон, который дает право гражданам, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, на получение кредитных каникул на шесть месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов МСП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Закон устанавливает, что заемщик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший кредитный договор, в том числе и ипотечный, вправе в срок до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Правительство вправе продлевать предельный срок данного обращения.

Для получения кредитных каникул должно одновременно соблюдаться три условия:

1) размер кредита не превышает максимальный размер, установленный правительством;

2) произошло снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору) за месяц до обращения более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. При этом правительство вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика;

3) на момент обращения заемщика с требованием в отношении такого кредитного договора не действует льготный период, установленный ранее по ипотечным каникулам.

Длительность льготного периода составляет не более шести месяцев. Срок и дату начала льготного периода определяет заемщик. Дата начала льготного периода по кредитному договору не может быть позже 14 дней с момента обращения по потребительским кредитам, не более чем на один месяц - по ипотечным кредитам.

В ближайшее время правительство должно определить максимальный размер кредита и методику расчета дохода заемщика.