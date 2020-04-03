Правительство РФ разрешило Red Wings чартерный рейс Москва-Ереван 6 апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings получила разовое разрешение правительства России на чартерный рейс по маршруту Москва-Ереван, сообщает посольство Армении в России.

"Со стороны правительства РФ получено разовое разрешение на осуществление чартерного рейса Москва-Ереван (WZ4323) 6 апреля в 15:40 по Москве. Данным рейсом в Армению могут вернуться исключительно граждане Армении, находящиеся в РФ", - отмечается в сообщении дипведомства.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину.