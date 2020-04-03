Как минимум 250 россиян не смогли вылететь из Нью-Йорка из-за отмены рейса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, который был отменен, сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

"На данный момент наша основная задача - успеть оповестить всех граждан об отмене рейса, чтобы они в тяжелой эпидемиологической ситуации лишний раз не осуществляли поездки в аэропорт" - сказал представитель Генконсульства РФ.

Топольский уточнил, что ранее авиакомпания "Аэрофлот" уже оповестила граждан в автоматическом режиме, задача российских дипломатов - довести эту информацию лично.

"К гражданам обращаемся с просьбой сохранять спокойствие и ожидать дальнейшей информации", - отметил он.

Топольский также рассказал, что дополнительную помощь россияне могут получить от Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС).

По его словам, есть русскоязычные американцы, которые готовы разместить у себя тех, кто не смог вылететь в Москву. "Я лично знаю о нескольких таких случаях, их число растет", - сказал он.

В посольстве США в РФ заявили, что ждут разъяснений в связи с отменой рейса. "Посольство США в курсе отмены сегодняшнего рейса "Аэрофлота" в Нью-Йорк. Он был полон американцами, которые очень хотели вернуться домой", - написала в своем твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Она добавила, что посольство продолжает работу, чтобы найти возможности помочь американским гражданам вернуться на родину.

Ранее стало известно, что рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк - Москва, планировавшийся на 3 апреля, отменён.