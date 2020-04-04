Посольство РФ поселит в гостинице 51 россиянина после отмены рейса "Аэрофлота" Нью-Йорк

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США поможет расселить в гостиницу на Лонг-Айленде 51 россиянина, которые не смогли вылететь 3 апреля из-за отмены рейса Нью-Йорк - Москва авиакомпании "Аэрофлот", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Лахонин.

"Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице. Они будут размещены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде. Будет заселен 51 человек", - сказал он.

Как сообщается на сайте посольства, в связи с временной приостановкой международных авиарейсов с 4 апреля "будет организовано формирование графика вывоза россиян на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки".

"Гражданам, предоставившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей", - отмечается в сообщении.

В российском посольстве сообщают, что гражданам РФ, желающим вернуться домой, необходимо заполнить электронную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на портале Госуслуг.

"Обращаем внимание, что заполнение всех полей этой формы является непременным условием включения в списки пассажиров возможных в будущем вывозных рейсов, а также посадки на борт", - подчеркивается в сообщении на сайте.

Кроме того, на портале также размещена форма заявления о предоставлении социальной поддержки российским гражданам, находящимся за рубежом и оказавшимся в тяжелом положении, и не имеющим возможность вернуться в Россию. "Решение по такого рода обращениям будут приниматься в России при соблюдении соответствующих процедур", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил "Интерфаксу", что как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, который был отменен.