Более 20 россиян остались у соотечественников после отмены рейса из Нью-Йорка

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские соотечественники на настоящий момент предложили разместить у себя порядка 20 человек, которые не смогли вернуться в Россию из-за отмены рейса Нью-Йорк-Москва авиакомпании "Аэрофлот", сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

"Генконсульство России в Нью-Йорке при содействии Координационного комитета организаций российских соотечественников в США и организации "Русская молодежь Америки" организовало работу по размещению российских граждан у наших соотечественников в Нью-Йорке. К настоящему времени было размещено более 20 человек, работа на этом направлении продолжается", - сказали в российской дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал о размещении 10 человек силами российских соотечественников.

Как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, который был отменен, сказал он.

Посольство РФ в США также "решает вопрос с размещением граждан в гостинице".

"Они будут размещены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде. Будет заселен 51 человек", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь российского диппредставительства в Вашингтоне Николай Лахонин.