Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом. График вывоза россиян представят в понедельник.

Штаб пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она доступна с полуночи субботы. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России. Тем, кто представит информацию о себе, окажут "необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей".

Правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей для помощи гражданам России за границей. При необходимости им продлят сроки действия документов, разрешающих находиться за рубежом.

О том, что с пятницы на субботу РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, ранее в пятницу сообщали источники "Интерфакса". Собеседник в одной из крупных авиакомпаний говорил, что Росавиация разослала соответствующую телеграмму. Росавиация это пока не комментировала.

С 31 марта РФ решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточняли, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.