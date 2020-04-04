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Нарушителя режима самоизоляции в Оренбурге арестовали на неделю

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга назначил семь суток административного ареста жителю областного центра, повторно оказавшемуся вдали от дома без уважительных причин, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в субботу.

"Сотрудниками полиции Оренбурга при патрулировании у дома 8 по улице 10-я линия был остановлен мужчина, который ранее получал предостережение (о недопустимости нарушения режима самоизоляции - ИФ) и снова находился в удаленном расстоянии от места жительства", - говорится в сообщении.

Наказание назначено по статье о неповиновении законному распоряжению представителя власти (19.3 КоАП РФ).

Режим самоизоляции введен в Оренбургской области 31 марта.

Оренбург

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