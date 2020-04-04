Голикова заявила, что в России пока нет тенденции к снижению заболеваемости COVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что пока не видит тенденцию на остановку заболеваемости коронавируса.

Она отметила, что нет тенденции и на снижение распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее в субботу она сообщила, что коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, в первую очередь, из Италии, Испании, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. По ее данным, больше половины заболевших в России заразились контактным путем - это 2 854 случаев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК) заявила, что Россия в ситуации с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию.

За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом. Число умерших от осложнений достигло 43, выздоровели 33 человека.