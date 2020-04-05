В Роспотребнадзоре пояснили, сколько человек заражает больной COVID-19

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что каждый заболевший коронавирусом передает его еще троим, эту цепочку должна прервать самоизоляция.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) она заявила, что эти трое в свою очередь заражают дальше.

"Эта веерная цепочка должна быть остановлена. Сделать это можно, только если "разобщить" людей", - подчеркнула она.

"Если не давать ситуации развиваться, вирус "теряет над нами свою силу и власть и перестает захватывать новые территории", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова также констатировала, что принимаемые в России меры по борьбе с COVID-19 помогают избежать взрывного роста заболевших.

В отличие от стандартного гриппа COVID-19 мало изучен и "достаточно заразен". Кроме того, в последние три года от гриппа прививались порядка 50% россиян, поэтому во время эпидемии гриппа в РФ нет "значимых потерь и значимых цифр заболеваемости среди населения".

По данным на 5 апреля число инфицированных в стране достигло 5389 человек в 79 регионах.