В апреле в России зарегистрируют тест для определения иммунитета к СOVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Тест-система на антитела к коронавирусу COVID-19 будет зарегистрирована в РФ уже в середине апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в субботу.

В первую очередь будут протестированы медики, добавила Голикова.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга заявила, что носитель коронавируса, у которого не проявляются симптомы заболевания, не вырабатывает к нему иммунитет. По ее данным, в России таких заболевших 24,8%.

Попова подчеркнула, что носители коронавируса без симптомов менее опасны, чем с симптомами, но все же они могут передать вирус другим.

По последним данным, в России насчитывается 4731 случай заболевания коронавирусом. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека.