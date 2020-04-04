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Бизнес попросил Мишустина вмешаться в ситуацию с ограничением продажи алкоголя

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и "Опора России" попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина вмешаться в ситуацию с ограничениями продаж алкоголя в регионах.

"Просим Вас в рамках взаимодействия с региональными органами власти рекомендовать снять все введённые ограничения и запреты на оборот алкогольной продукции", - говорится в письме премьеру, которое подписали президент СПАП Игорь Косарев, председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков и вице-президент "Опоры России" Максим Каширин (копия документа есть в распоряжении "Интерфакса").

В последние дни в рамках борьбы с распространением COVID-19 в некоторых регионах были введены "существенные ограничения на продажу легальной алкогольной продукции", напоминают авторы письма. Так, в Забайкальском крае розничная продажа алкоголя запрещена полностью. Часть регионов (Якутия, Тыва) запретили продажу алкоголя в отдельных населенных пунктах. Некоторые субъекты РФ (Карелия, Хакассия, Башкирия, Пермский край) существенно сократили время продажи алкогольной продукции либо закрыли розничные точки, в ассортименте которых доля алкогольной продукции была значительной (Ленинградская область, Кемеровская область).

Основным мотивом введения ограничений являются опасения возможного роста потребления алкоголя и увеличения числа правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. "Однако, как показывают данные ЕГАИС во всех категориях алкогольной продукции, никакого существенного увеличения продаж ни по итогам первого квартала, ни по итогам марта, не произошло", - говорится в письме.

Например, розничная реализация водки в первом квартале составила 16,87 млн декалитров по сравнению с 16,97 млн декалитров годом ранее. В марте также наблюдалось некоторое снижение продаж - до 5,931 млн дал с 5,935 млн дал.

В ряде категорий алкогольной продукции (вина виноградные, виски, ром) действительно наблюдался рост потребительского спроса, он он был связан "исключительно с высокой долей импортной продукции, которую потребитель приобретал впрок, опасаясь роста цен вслед за изменением валютных курсов".

Но доля этой продукции в общем объеме потребления алкоголя составляет несколько процентов и рост спроса на нее не оказывает влияния на картину потребления в целом, утверждают представители СПАП, АКОРТ и "Опоры".

При этом распространение запретов на розничную продажу алкогольной продукции либо ограничения на ее производство или поставку, которые вызовут перебои с продажами в рознице, "однозначно приведут к росту потребления нелегального алкоголя", предупреждают они.

В письме также отмечается, что благодаря внедрению ЕГАИС и ужесточению контроля за всеми этапами производства и продажи алкоголя в официальной торговле нелегальный алкоголь полностью отсутствует. Его реализация в объеме около 30% от легального потребления осуществляется по альтернативным каналам распространения. "Таким образом ограничения работы официально действующей товаропроводящей цепи для оборота алкогольной продукции гарантированно и быстро приведет к полному замещению легальной продукции нелегальной", - говорится в письме.

Ситуация усугубляется тем, что к концу марта в продаже появилось большое количество "непроверенных дезинфицирующих средств на основе этилового и изопропилового спирта с добавлением денатурирующих добавок". " При перебоях с поставками легальной алкогольной продукции спрос на подобные средства в качестве суррогатов алкоголя резко возрастет, что может привести к катастрофическим последствиям для здоровья населения РФ", - отмечается а письме.

Как сообщалось, ранее Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям без крайней необходимости не вводить новых ограничений на продажи алкоголя. Соответствующие указания глава министерства Денис Мантуров разослал руководителям регионов.

Михаил Мишустин Союз производителей алкогольной продукции АКОРТ Опора России

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