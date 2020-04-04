Бизнес попросил Мишустина вмешаться в ситуацию с ограничением продажи алкоголя

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и "Опора России" попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина вмешаться в ситуацию с ограничениями продаж алкоголя в регионах.

"Просим Вас в рамках взаимодействия с региональными органами власти рекомендовать снять все введённые ограничения и запреты на оборот алкогольной продукции", - говорится в письме премьеру, которое подписали президент СПАП Игорь Косарев, председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков и вице-президент "Опоры России" Максим Каширин (копия документа есть в распоряжении "Интерфакса").

В последние дни в рамках борьбы с распространением COVID-19 в некоторых регионах были введены "существенные ограничения на продажу легальной алкогольной продукции", напоминают авторы письма. Так, в Забайкальском крае розничная продажа алкоголя запрещена полностью. Часть регионов (Якутия, Тыва) запретили продажу алкоголя в отдельных населенных пунктах. Некоторые субъекты РФ (Карелия, Хакассия, Башкирия, Пермский край) существенно сократили время продажи алкогольной продукции либо закрыли розничные точки, в ассортименте которых доля алкогольной продукции была значительной (Ленинградская область, Кемеровская область).

Основным мотивом введения ограничений являются опасения возможного роста потребления алкоголя и увеличения числа правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. "Однако, как показывают данные ЕГАИС во всех категориях алкогольной продукции, никакого существенного увеличения продаж ни по итогам первого квартала, ни по итогам марта, не произошло", - говорится в письме.

Например, розничная реализация водки в первом квартале составила 16,87 млн декалитров по сравнению с 16,97 млн декалитров годом ранее. В марте также наблюдалось некоторое снижение продаж - до 5,931 млн дал с 5,935 млн дал.

В ряде категорий алкогольной продукции (вина виноградные, виски, ром) действительно наблюдался рост потребительского спроса, он он был связан "исключительно с высокой долей импортной продукции, которую потребитель приобретал впрок, опасаясь роста цен вслед за изменением валютных курсов".

Но доля этой продукции в общем объеме потребления алкоголя составляет несколько процентов и рост спроса на нее не оказывает влияния на картину потребления в целом, утверждают представители СПАП, АКОРТ и "Опоры".

При этом распространение запретов на розничную продажу алкогольной продукции либо ограничения на ее производство или поставку, которые вызовут перебои с продажами в рознице, "однозначно приведут к росту потребления нелегального алкоголя", предупреждают они.

В письме также отмечается, что благодаря внедрению ЕГАИС и ужесточению контроля за всеми этапами производства и продажи алкоголя в официальной торговле нелегальный алкоголь полностью отсутствует. Его реализация в объеме около 30% от легального потребления осуществляется по альтернативным каналам распространения. "Таким образом ограничения работы официально действующей товаропроводящей цепи для оборота алкогольной продукции гарантированно и быстро приведет к полному замещению легальной продукции нелегальной", - говорится в письме.

Ситуация усугубляется тем, что к концу марта в продаже появилось большое количество "непроверенных дезинфицирующих средств на основе этилового и изопропилового спирта с добавлением денатурирующих добавок". " При перебоях с поставками легальной алкогольной продукции спрос на подобные средства в качестве суррогатов алкоголя резко возрастет, что может привести к катастрофическим последствиям для здоровья населения РФ", - отмечается а письме.

Как сообщалось, ранее Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям без крайней необходимости не вводить новых ограничений на продажи алкоголя. Соответствующие указания глава министерства Денис Мантуров разослал руководителям регионов.