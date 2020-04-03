Минпромторг рекомендовал регионам не вводить новые ограничения продаж алкоголя

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ рекомендовал региональным властям без крайней необходимости не вводить новых ограничений на продажи алкоголя.

Введение дополнительных ограничений торговли спиртным может спровоцировать рост доли нелегальной продукции на рынке и "серьезное социальное напряжение", говорится в письме руководителям субъектов РФ, подписанном главой Минпромторга Денисом Мантуровым (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса"). В пресс-службе ведомства подтвердили подлинность документа.

Ранее сообщалось, что власти некоторых регионов РФ ужесточили правила продажи алкоголя на время ограничительных мер, связанных с COVID-19.

Ужесточение правил торговли алкоголем и жалобы Союза пивоваров

Например, в Забайкальском крае продажа алкоголя сначала была полностью запрещена на время действующего в регионе режима повышенной готовности, однако затем "сухой закон" решили смягчить. В Красноярском крае были увеличены часы, когда нельзя продавать алкоголь. Аналогичные ограничения были введены в Башкирии, Крыму, Якутии, Чечне, Ленинградской области, Пермском крае, Кемеровской области.

На дополнительные ограничения продаж алкоголя в регионах пожаловался Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союз пивоваров). Глава союза Даниил Бриман направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой на время ввести единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции на время пандемии.

"Предпринимаемые (в регионах - ИФ) шаги драматически усугубляют положение предприятий пивоваренной отрасли, которые с начала марта 2020 года уже потеряли значительную часть сбыта по причине закрытия предприятий общественного питания (гостиниц, баров, ресторанов, кафе)", - отмечалось в письме Союза пивоваров (копия есть у "Интерфакса").

"Подавляющее большинство из почти 1,5 тыс. российских пивоваренных предприятий - это субъекты малого и среднего бизнеса. Как и все российские предприниматели, пивовары оказались в крайне сложных условиях: обвал курса рубля, падение цен на нефть, снижение покупательской активности населения. И сегодня пивовары так же, как и весь отечественный малый и средний бизнес, нуждаются в поддержке", - подчеркнули авторы обращения.