"Россия 24" сообщила о двукратном росте аудитории на фоне коронавируса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - За время введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса COVID-19 аудитория телеканала "Россия 24" (ВГТРК) увеличилась вдвое, заявил "Интерфаксу" его главный редактор Евгений Бекасов.

"Рост аудитории очевиден, это рост примерно в два раза. Видно, что добавились мужчины и женщины, причем более молодые. Новости выросли в 2,5 раза. Я думаю, что потребность в новостях видна на всех каналах, везде идет рост аудитории информационных программ", - заявил Бекасов.

По его словам, "это происходит на фоне всей этой карантинной истории".

"Люди, видимо, несмотря на все рекомендации психологов не смотреть новостные программы, жаждут информации. И ток-шоу ли это, программы-интервью или это новости, - они сейчас не сильно разделяются. Люди, конечно, смотрят все: документальные фильмы о вирусах, интервью с академиками РАН, новостные выпуски", - рассказал Бекасов.

Главный редактор "России 24" отметил, что для телеканала рост аудитории не стал неожиданностью, и сравнил нынешние данные с показателями 2014-2015 года, обусловленные украинским кризисом.

Зрителям, считает он, важна информация, поэтому они не обращают внимание на ухудшение качества изображения из-за дистанционной работы ведущих и корреспондентов - это, по мнению Бекасова, наоборот привлекает людей.

"У нас на "удаленке" сейчас работает 70% сотрудников. Ведущие, корреспонденты, продюсеры работают сейчас из дома. Даже при такой нельзя сказать стопроцентно качественной работе, когда ты не работаешь в редакции в окружении коллег, у нас рост существенный", - сказал он, отметив, что все стандарты качественной журналистики при этом соблюдается, в частности, тщательный фактчекинг.

Он пояснил, что во время украинского кризиса, когда канал также фиксировал существенное увеличение аудитории, программы делались из московской студии, где есть возможность сделать качественную визуальную подачу, в том числе с точки зрения внешнего вида ведущих. "А тут мы все сидим дома, вещаем в не в очень хорошем качестве, но рост сопоставимый", - заключил Бекасов.