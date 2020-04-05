В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Новых заболевших выявили в 14 регионах страны.

Общее число инфицированных в стране достигло 5389 человек в 79 регионах.

Большинство новых заболевших были зарегистрированы в Москве - 536 человек. Еще 45 - в Московской области, 22 - в Нижегородской области, 20 - в Санкт-Петербурге.

Еще по 10 заболевших выявлено за сутки в Тульской и Ленинградской областях, 4 новых случая в Красноярском крае, 3 - в Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 новых случая в Крыму, Камчатском крае, по одному случаю в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

За сутки в России умерли два человека с COVID-19 (оба в Москве), число жертв заболевания достигло 45 по всей стране.

В оперштабе уточняют, что поправились и были выписаны за прошедшие 24 часа еще 22 человека. Таким образом, количество выздоровевших в РФ составляет 355 человек.