В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.

Такие данные приводит Роспотребнадзор по Москве.

"Все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы", - говорится в сообщении ведомства.

По данным властей, 194 пациента, перенесших коронавирус выздоровели, 29 скончались.

На данный момент также известно, что более 21 тысячи постановлений об обязательной самоизоляции выдано россиянам, прибывшим в Москву из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, контактировавшим с ними, а также тем, кто контактировал с больными.

В ведомстве напомнили, что установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел.