Жителям Приморского края запретили появляться на улицах без спецпропусков

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Приморском крае, где введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса, с 7 апреля начнет действовать система пропусков.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пропуска необходимы тем жителям, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно.

Пропуск представляет собой СМС-сообщение, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.

Любого жителя края во время действия режима самоизоляции могут остановить на улице и попросить предъявить паспорт, смс-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции.

Пропуск получат врачи, фармацевты, сотрудники служб жизнеобеспечения, спасатели и сотрудники других предприятий и организаций, которые работают в "нерабочий месяц", введенный руководством страны. Перечень сейчас формируется на основании списков, представляемых профильными департаментами, агентствами и министерствами края.

Как следует из решения заксобрания края, штрафы за нарушение правил полной самоизоляции в Приморье составят от 3 тыс. руб.

В регионе действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома жители могут в случае крайней необходимости или на работу, если деятельность предприятий не приостановлена.

В крае восемь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны из больницы, один человек умер.